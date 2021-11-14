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На Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС

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По данным диспетчера «Укрэнерго», простаивают 90% мощностей государственных ТЭС украинской компании «Центрэнерго». При этом 60% мощностей простаивают из-за нехватки угля, сообщает «УНИАН».

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Отмечается, что не работают 14 энергоблоков, что является антирекордом. Еще шесть блоков находятся на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего три блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

11 ноября первый заместитель министра энергетики страны Юрий Власенко рассказал, что в текущем отопительном сезоне Украина закупила уголь у Польши и США.

При этом министр отметил, что Россия якобы препятствует поставкам угля из Казахстана, из-за чего Украина больше рассчитывает на поставки из Польши и США.

12 ноября замминистра энергетики Украины Максим Немчинов рассказал, что Киев в случае дефицита газа в отопительный период имеет возможность закупать топливо в Словакии.

Немчинов указал, что украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.

Однако, по его словам, прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тыс. гривен ($994) за 1 тыс. куб. м.

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