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Власти Украины рассказали о замене российскому газу

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Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов рассказал 12 ноября, что Киев в случае дефицита газа в отопительный период имеет возможность закупать топливо в Словакии.

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«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — отметил он в эфире телеканала «1+1».

Немчинов также указал, что украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.

Однако, по его словам, прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен ($994) за тысячу кубометров.

11 ноября первый заместитель министра энергетики страны Юрий Власенко рассказал, что в текущем отопительном сезоне Украина закупила уголь у Польши и США.

При этом министр отметил, что Россия якобы препятствует поставкам угля из Казахстана, из-за чего Украина больше рассчитывает на поставки из Польши и США.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

В свою очередь, 28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий.

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