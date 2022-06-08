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Зеленский заявил о планах Украины приостановить экспорт газа и угля

Зеленский: Украина приостановит экспорт угля и газа, чтобы пережить зиму
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look
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Украина будет вынуждена временно прекратить поставки газа и угля другим странам с наступлением холодов. Об этом во вторник, 7 июня, заявил глава государства Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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По его словам, вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности граждан.

«Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости <...>. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — объяснил он в видеообращении.

Ранее в этот день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с конца февраля текущего года добыча угля на государственных шахтах сократилась примерно на треть. Он посоветовал готовиться к суровым реалиям предстоящей зимы.

Украинское правительство поручило компании «Нафтогаз» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд кубометров газа в хранилищах. Как уточнил Шмыгаль, прошлый отопительный сезон Украина завершила с 9 млрд кубометров газа и «сразу начала закачку».

В ноябре 2021 года США начали поставлять уголь на Украину в рамках контрактов, заключенных компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания).

В минувшем году на Украине наблюдался дефицит угля. Эксперты и депутаты заявляли о тяжелейшем энергетическом кризисе. При этом президент страны Владимир Зеленский отмечал, что государство успешно справляется с вызовом нехватки угля.

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