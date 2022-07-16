Кредиторы «Нафтогаза» отклонили просьбу о заморозке долгов

Кредиторам украинской госкомпании «Нафтогаз» рекомендовали отказать ей в просьбе о заморозке долгов. Об этом 16 июля сообщило Reuters.

По имеющейся у агентства информации, нефтезаговая компания попросила своих кредиторов приостановить выплату долгов на два года в связи с действующей ситуацией на Украине. Из-за невозможности клиентов платить по счетам «Нафтогаз» не располагает необходимыми средства.

Однако консультанты юридической фирмы Dechert, назначенной кредиторами, выразили сомнения в том, что компания столкнулась с нехваткой наличности, так как ранее она считалась прибыльным действующим предприятием.

От «Нафтогаза» потребовали полного погашения облигаций со сроком погашения на следующей неделе, а также дополнительной выплаты купонов по действующим до 2024 года облигаций. По данным Reuters, сумма выплат составляет $335 млн.

«Нафтогаз» является одним из ключевых предприятий Украины, обеспечившим в 2021 году 17% от всех доходов государственного бюджета. До начала спецоперации на нем работало 50 тыс. человек.

13 июня правительство Украины запретило экспорт угля, газа и мазута местной добычи. На этот перечень товаров были установлены нулевые квоты.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет вынуждена временно прекратить поставки газа и угля другим странам с наступлением холодов. Внутренняя добыча будет направлена на нужды граждан.

Кроме того, украинское правительство поручило компании «Нафтогазу» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд кубометров газа в хранилищах. Как уточнил Шмыгаль, прошлый отопительный сезон Украина завершила с 9 млрд кубометров газа и «сразу начала закачку».