В раде предложили воровать российский транзитный газ

Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад, заявил 20 июля депутат и экс-спикер рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в статье для «Украинской правды».

«Однако, как уже неоднократно повторял, в качестве транзитера мы выполняем обязательства перед международными партнерами. Но остаток российского газа необходимо конфисковывать по закону и закачивать в наши хранилища», — написал он.

По словам Разумкова, для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, тогда как «ежедневно прокачиваются миллионы кубометров российского газа».

Для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны, правительство Украины и «Нафтогаз» должны выработать стратегический план развития отрасли.

Ранее в этот день стало известно, что «Нафтогаз Украины» просит у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопрос по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

До этого, 13 июля, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что возможность продления транзита российского газа через территорию Украины существует и после 2024 года. Он уточнил, что это вероятно в том случае, если в Европе сохранится на него спрос и газотранспортная система (ГТС) Украины продолжит работать.

В настоящее время транзит ограничивают украинские власти, которые отказались от транспортировки газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка», напомнил представитель МИДа.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году, срок истекает в декабре 2024-го. За это время «Газпром» обязался прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

Киев прекратил прямые закупки российского газа в 2015 году, заменив их на реверсные из Европы.