Россия допустила продление украинского транзита газа после 2024 года

Возможность продления транзита российского газа через территорию Украины существует и после 2024 года в том случае, если в Европе сохранится на него спрос и газотранспортная система (ГТС) Украины продолжит работать. Об этом 13 июля сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская ГТС будет в рабочем состоянии, Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов и возможность продолжения украинского транзита», — цитирует Биричевского «РИА Новости».

Представитель МИДа подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту по транзиту газа через территорию Украины, который заканчивается в 2024 году. В настоящее время транзит ограничивают украинские власти, которые отказались от транспортировки газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Биричевский также отметил, что введение ценового потолка на российские нефть и газ довольно рискованно, так как данная мера будет способствовать только усугублению энергетического кризиса. При этом в случае таких шагов со стороны стран Запада российские компании станут действовать, исходя из экономической целесообразности.

С 11 мая ГТС Украины прекратила транзит газа в Европу через «Сохрановку». Оператор объяснил это форс-мажорными обстоятельствами, которые якобы делают невозможной дальнейшую транспортировку голубого топлива через эту станцию и пограничную компрессорную станцию «Новопсков», находящиеся под контролем России.

В том же месяце руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников в беседе с «Известиями» рассказал, что если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу, то страны Евросоюза смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода «Северный поток – 2». В противном случае подача российского газа в Европу может упасть на 40%.

При этом 27 мая генеральный директор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что его компания совместно с «Нафтогазом» обратилась к властям Германии с предложением остановить и работу газопровода «Северный поток – 1», по которому идет газ в Европу. Он уточнил, что до начала военной спецоперации России по защите Донбасса «Северный поток – 1» работал «на условиях исключения» для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу, однако теперь, по его словам, подобных оснований больше нет.

В свою очередь 4 июля американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков передавал, что попытки стран «Большой семерки» (G7) ввести ценовые ограничения на российскую нефть могут негативно сказаться на мировых энергетических рынках. Россия может просто принять решение не продавать нефть по ценам, установленным предельным значением, отметил президент энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти телеканалу.