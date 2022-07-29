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Украинцам посоветовали вязать свитера и заклеивать окна к зиме

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Из-за банкротства «Нафтогаза» украинцам посоветовали вязать свитера и теплые носки, как это делают в «зарубежных фильмах о Рождестве», и заклеивать окна к зиме. Об этом сообщило украинское информагентство УНИАН 28 июля.

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«В частных домах, которых на Украине большинство, людям стоит задуматься об отказе от газового котла в пользу твердотопливного», — добавляется в материале.

Как передает агентство, с приобретением газа у Украины могут возникнуть финансовые проблемы, так как США и Европа не могут гарантировать необходимое содействие в решении этой проблемы. По информации агентства, сейчас в украинских газовых хранилищах около 11 млрд куб. м газа. Киев планирует закупить еще около 5 млрд куб. м газа, на что потребуется приблизительно $8 млрд.

Кроме того, муниципальным властям рекомендуют «подумать об отказе от централизованного отопления», чтобы сэкономить.

26 июля «Нафтогаз Украины» официально объявил о дефолте по еврооблигациям. Как сообщалось, украинский кабмин запретил компании платить по еврооблигациям.

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил у правительства своей страны субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В холдинге отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

В свою очередь 22 июля депутат и экс-спикер рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад. По его мнению, для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, тогда как «ежедневно прокачиваются миллионы кубометров российского газа».

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