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Американский телеведущий обвинил власти Украины в пренебрежении интересами США

Американский телеведущий Карлсон обвинил Зеленского в пренебрежении интересами США
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский всеми своими действиями демонстрирует полное пренебрежение интересами Вашингтона. На это 28 июля указал в эфире телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

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«Они (власти Украины. — Ред.) относятся к нам с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют», — заявил Карлсон.

Мнение телеведущего Fox News 27 июля разделил обозреватель журнала National Review Нейт Хохман. Он также заявил о том, что пренебрежение украинского лидера к существенным проблемам американцев, которые ему помогают, является неприемлемым.

В своем материале Хохман также критикует украинского лидера за подобные высказывания на параллели с фотосессией для журнала Vogue. Недоразумение по аналогичному поводу выразила американский конгрессмен Лорен Роберт, указав, что подобные жесты Зеленский делает в тот самый момент, когда США посылают киевскому режиму многомиллиардную помощь.

Резюмируя статью, публицист напомнил, что Соединенные Штаты — это щедрое государство, но не «бесконечно щедрое».

26 июля Зеленский в ходе интервью с журналистом Пирсом Морганом в ответ на вопрос о растущем числе американцев, которые высказывают недовольство финансовой и военной поддержкой киевских властей на фоне прогрессирующей инфляции в США, заявил о том, что эти проблемы являются «ничем», и вместо их решения американские граждане должны быть озабочены судьбой Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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