Пренебрежение президента Украины Владимира Зеленского к проблемам США является неприемлемым, и ему не стоит позволять себе уничижительные высказывания о них одновременно с требованиями о дальнейшей поддержке его режима к Белому дому. Такое мнение 27 июля высказал обозреватель журнала National Review Нейт Хохман.

Хохмана возмутило высказывание украинского лидера от 26 июля, которое тот допустил во время интервью с журналистом Пирсом Морганом. Зеленский в ответ на вопрос о растущем числе американцев, которые высказывают недовольство финансовой и военной поддержкой киевских властей на фоне прогрессирующей инфляции в США, заявил о том, что эти проблемы являются «ничем», и вместо их решения американские граждане должны быть озабочены судьбой Украины.

«Что касается Зеленского, то он не тот, кто определяет американскую внешнюю политику. Назовите меня приверженцем старой школы, но я склонен думать, что американская внешняя политика должна быть ориентирована на служение интересам американского народа... Как лидер Украины Зеленский, очевидно, захочет, чтобы мы подчинили наши внутренние заботы интересам страны, которую он возглавляет. Но Америка должна думать в первую очередь о своих интересах. Обращение к финансово незащищенным американцам, преуменьшая их проблемы, мягко говоря, не является рецептом завоевания сердец и умов нации, которая была самым щедрым покровителем Украины», — написал обозреватель.

В своем материале Хохман также критикует украинского лидера за подобные высказывания на параллели с фотосессией для журнала Vogue. Недоразумение по аналогичному поводу выразила американский конгрессмен Лорен Роберт, указав, что подобные жесты Зеленский делает в тот самый момент, когда США посылают киевскому режиму многомиллиардную помощь.

Резюмируя статью, публицист напомнил, что Соединенные Штаты — это щедрое государство, но не «бесконечно щедрое».

28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что образ Зеленского исчерпал себя. Из-за этого главе государства приходится использовать жену для поддержания внимания к себе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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