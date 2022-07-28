Конгрессмен США раскритиковала Зеленского за фотосессию в Vogue

Конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского за фотосессию с женой для журнала Vogue.

«Пока мы посылаем Украине $60 млрд помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue», — написала Боберт в Twitter.

28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что образ Зеленского исчерпал себя. Из-за этого главе государства приходится использовать жену для поддержания внимания к себе.

«Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна — Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», — заявила дипломат.

1 июля газета Politico сообщила, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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