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Захарова указала на исчерпание ресурса образа Зеленского

Захарова отметила, что ресурс образа Зеленского полностью исчерпан Западом
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Ресурс сформированного западными СМИ образа президента Украины Владимира Зеленского полностью исчерпан, мировая аудитория перестала его воспринимать. Такое мнение выразила 28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой» (его женой. — Ред.)», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на то, что сейчас в западных СМИ стала все чаще фигурировать супруга президента Украины, а сам Зеленский теперь присутствует на ее фоне.

«Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна — Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», — отметила представитель МИД РФ.

1 июля газета Politico сообщила, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

22 июня французское издание Le Figaro также написало об ослабевании интереса народа к теме об Украине. Число упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 млн до 345 тыс.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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