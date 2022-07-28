Захарова указала на исчерпание ресурса образа Зеленского

Ресурс сформированного западными СМИ образа президента Украины Владимира Зеленского полностью исчерпан, мировая аудитория перестала его воспринимать. Такое мнение выразила 28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой» (его женой. — Ред.)», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на то, что сейчас в западных СМИ стала все чаще фигурировать супруга президента Украины, а сам Зеленский теперь присутствует на ее фоне.

«Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна — Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», — отметила представитель МИД РФ.

1 июля газета Politico сообщила, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

22 июня французское издание Le Figaro также написало об ослабевании интереса народа к теме об Украине. Число упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 млн до 345 тыс.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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