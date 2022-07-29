МЧС сообщило, что при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек

Главное управление МЧС России по городу Москве 29 июля подтвердило, что в результате пожара в общежитии на юге Москвы погибло восемь человек. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

«28 июля 2022 года в 23:58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, где, по предварительной информации, происходило возгорание на первом этаже 16-этажного жилого дома… Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара со второго этажа спасен один человек. К сожалению, восемь человек обнаружены без признаков жизни. Трех человек осматривают медики», — говорится в сообщении ведомства.

28 июля в 23:58 на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома №7 по улице Алма-Атинская на юге столицы начался пожар. В 00:47 пламя было ликвидировано на площади 150 кв. м. Столичное управление Следственного комитета РФ сообщило о том, что возбудило уголовное дело по факту гибели людей.