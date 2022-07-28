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Bloomberg: Си Цзиньпин предупредил Байдена, что «играющий с огнем» сам себя обожжет

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Президент США Джо Байден и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе разговора 28 июля обменялись мнениями по ситуации вокруг Тайваня. Китайский лидер предупредил президента США об пасности «играть с огнем», пишет агентство Bloomberg.

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Си Цзиньпин сказал Байдену, что воля китайского народа состоит в том, чтобы «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая» в отношении Тайваня и что «тот, кто играет с огнем, обожжется сам», согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая.

«Нельзя идти против воли народа», — цитирует Си Цзиньпина, который напомнил, что численность китайцев на текущий момент составляет более 1,4 млрд человек, «Газета.Ru».

Таким образом, Си Цзиньпин повторил предупреждение, которое озвучивал в предыдущих переговорах с Байденом. На это американский президент ответил, что США выступают «решительно против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива», согласно заявлению Белого дома.

В заявлении также отмечено, что беседа Байдена и Си Цзиньпина была частью усилий по «поддержанию и углублению линий связи между Соединенными Штатами и КНР, ответственному разрешению разногласий и совместной работе в сферах взаимных интересов».

Белый дом сообщил, что лидеры двух стран поручили помощникам следить за совместными усилиями по борьбе с изменением климата и безопасностью в сфере здравоохранения.

Первые с марта телефонные переговоры двух лидеров состоялись ранее в этот день. Они продолжались более двух часов.

Политики в том числе обсудили украинский вопрос и Тайвань.

Ранее, 27 июля, телеканал CNN сообщил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Сама она пока не объявила официально о предстоящем визите. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США Джо Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

Накануне министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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