МИД Китая раскрыл детали беседы Байдена и Си Цзиньпина о Тайване

Президент США Джо Байден в ходе прошедшего 28 июля телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заверил, что Вашингтон не поддерживает тайваньских сепаратистов.

«Джо Байден подтвердил, что политика его администрации об «одном Китае» не изменилась и не изменится в будущем, США не поддерживают независимость Тайваня», — говорится в пресс-релизе МИД Китая.

Как сообщает китайское ведомство, Байден отметил, что в настоящее время мир переживает ключевой период. Он также отдельно выделил, что американо-китайское сотрудничество идет на пользу не только народам двух стран, но и народам всего мира, а американская сторона надеется на налаженный диалог, который поможет улучшить взаимное понимание сторон и избежать недоразумений и неверных оценок, а также поможет найти возможности сотрудничать в тех сферах, где пересекаются интересы двух стран.

«Главы государств отметили, что беседа была откровенной и деловой. Они договорились поддерживать контакты, поручили рабочим командам продолжать координацию», — резюмировало ведомство.

Ранее, 27 июля, телеканал CNN сообщил, что Нэнси Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Сама она пока не объявила официально о предстоящем визите. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США Джо Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

Накануне министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань, который Пекин считает своей территорией. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.