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МИД РФ отреагировал на просьбу госдепа о разговоре Блинкена и Лаврова

Захарова: Лавров уделит просьбе госдепа о разговоре с Блинкином внимание, когда позволит время
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит просьбе госдепа о разговоре с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном внимание, когда позволит время. Об этом 28 июля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи», — сказала она ТАСС.

Государственный департамент США сделал запрос на беседу Блинкена и Лаврова ранее 28 июля. Точную дату беседы дипломатов в госдепе не назвали. По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, речь идет о возможном телефонном разговоре. Он уточнил, что американская сторона продолжит обсуждать возможность переговоров «по соответствующим каналам».

Прайс также сказал, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым вопросы, связанные с украинской территорией.

Накануне Блинкен заявил, что намерен на днях провести переговоры с главой МИД РФ. Он отметил, что темами переговоров могут стать судьба арестованных в РФ американцев, сделка по поставкам зерна на мировой рынок.

В тот же день телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена направила предложение в Россию об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента доктор Керри Картхнер 28 июля заявил, что Соединенным Штатам необходимо возобновить былые контакты с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 марта отметил, что Россия открыта к сотрудничеству с Западом, но не будет выступать с инициативами.

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