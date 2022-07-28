Бывший американский дипломат призвал восстановить контакты с Россией

США необходимо возобновить былые контакты с Россией. Об этом 28 июля заявил бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента доктор Керри Картхнер.

«Я провел в Женеве 10 лет, ведя переговоры с русскими по выработке соглашений по контролю над ядерными вооружениями. Помимо них я вел переговоры с представителями Казахстана, Белоруссии и Украины. И за это время я уяснил одну вещь: русские — это тот тип людей, подружившись с которыми, вы становитесь друзьями на всю жизнь», — сказал он на панельной дискуссии ежегодного симпозиума по стратегическому сдерживанию, который проходит 27 и 28 июля в штате Небраска в США.

Отставной американский дипломат отметил, что Госдепу потребовалось проводить контакты с Китаем на протяжении шести лет, прежде чем эти усилия начали окупать себя с точки зрения большей прозрачности в вопросе ядерных сил.

«Конечно, это не та прозрачность, на которую мы надеялись. Однако, как заявил нам один из представителей властей КНР, именно наш настрой на взаимодействие убедил Пекин проявить большую транспарентность. Таким образом, нам потребовалось шесть лет — и то же самое касается России», — отметил экс-сотрудник Госдепа.

Картхнер предложил свою формулу выстраивания отношений с РФ, включающую восстановление былых контактов и выработку общей терминологии по касающимся обеих стран проблемам.

«Это то, чем мы занимались прежде и на китайском, и на российском направлениях», — указал он, подчеркнув, что содержание привычных для американских дипломатов политических терминов может принципиально разниться с тем, какой смысл в них вкладывают в России или Китае.

Ранее, 27 мая, посольство РФ в Вашингтоне призвало власти США вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения оружия массового уничтожения. Таким образом посольство прокомментировало выступление старшего заместителя госсекретаря Бонни Дженкинс на открытых консультациях в рамках Всеобъемлющего обзора осуществления резолюции СБ ООН 1540, в котором российская сторона была представлена как угроза международной безопасности.