В России создали сервис по прогнозированию ликвидности и стоимости жилья

На основе искусственного интеллекта ДОМ.РФ разработал сервис, позволяющий оценить ликвидность будущих объектов жилищного строительства, определять перспективные локации для застройки, прогнозировать стоимость квадратного метра, определять темпы ввода и прогнозировать возможные срывы сроки стройки. Об этом заявили «Известиям» в компании в четверг, 28 июля.

Сервис в ближайшее время будет доступен аккредитованным застройщикам по подписке.

В основе мониторинга лежат нелинейные модели, включающие в себя алгоритмы искусственного интеллекта и нейронные сети. Прогнозы строятся на базе информации о развитии инфраструктуры и появлении социальных объектов вокруг возводимых новостроек, динамики продаж Росреестра, стоимости стройматериалов, темпов вторичных продажах новостроек.

За счет грамотного прогнозирования, привлечения инвестиций на строительство и увеличения объемов предлагаемого жилья возможно снижение стоимости квадратного метра на 7–10%.

Управляющий директор ДОМ.РФ по цифровой трансформации Николай Козак отметил, что новинка уникальна и поможет предупредить срыв сроков строительства многоквартирного жилья. Власти смогут своевременно взять на особый контроль такие объекты, а граждане получат квартиры. Бизнес сможет максимально эффективно реализовать девелоперские проекты, строить жилье с той инфраструктурой, которая нужна людям.

«Государство в этом случае тоже окажется в выигрыше, ведь будет решаться важная социальная задача по повышению уровня жизни в стране», — добавил он.

Сейчас сервис проходит внутреннюю апробацию, в тестовом режиме его запустят в ближайшее время на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска.

Ранее, 25 июля, генеральный директор агентства недвижимости «Инком», академик Международной академии ипотеки и недвижимости Юлия Савиных рассказал, что стоимость квартир в разных сегментах недвижимости остается на уровне конца 2021 года. По ее словам, на момент сделки собственники и застройщики готовы пойти на скидку. Она указала, что цены на вторичном рынке снижают примерно на 3–4% и до 8–9% снижают застройщики в новостройках.

Савиных полагает, что колебания с ипотечной ставкой не сильно влияют на реальный рынок сделок.