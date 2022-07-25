Эксперт рассказала россиянам о скидках при покупке недвижимости

Стоимость квартир в разных сегментах недвижимости остается на уровне конца 2021 года. Об этом генеральный директор агентства недвижимости «Инком», академик Международной академии ипотеки и недвижимости Юлия Савиных заявила в понедельник, 25 июля.

Специалист отметила, что на момент сделки собственники и застройщики готовы пойти на скидку.

По словам Савиных, в рекламных предложениях есть небольшие факты завышения стоимости, но на момент принятия решения о продаже собственники идут на снижение уровня цен до рыночных аналогов.

«Примерно на 3–4% снижают цены на вторичном рынке и до 8–9% снижают застройщики в новостройках», — сказала она в беседе с Lenta.Ru.

Она добавила, что спрос на квартиры остается устойчивым и по объему продолжает держаться отметки, которая равна показателям первого полугодия прошлого года.

По мнению гендиректора агентства, колебания с ипотечной ставкой несильно влияют на реальный рынок сделок.

«Все скачки остаются в среднем ценовом диапазоне в зависимости от вида недвижимости и его локации. Рынок стабилен, есть прогнозно небольшой спад на период лето-осень 2022, но он компенсируется большой миграцией населения из регионов России», — отметила Савиных.

Эксперт добавила, что все готовое жилье экономкласса продается в стандартном режиме, а спрос по ипотечным кредитам уменьшился на 10–12%. сообщила Савиных.

«Вторничное жилье покупают хуже в ипотеку, берут у застройщиков именно по причине завышенной ипотечной ставки», — сказала она.

Ранее, 22 июля, Центробанк понизил ключевую ставку до 8% годовых, вернув ее на уровень середины 2017 года. Это стало седьмым снижением ставки с начала 2022 года. В феврале из-за начавшегося кризиса ЦБ повысил ставку с 9,5 до 20%, но затем начал постепенно снижать.

Эксперт по финансовой грамотности Артем Зуев рассказал в беседе с aif.ru, что после снижения ключевой ставки коммерческие банки снизят ставки по кредитам. Как следствие, будет расти покупательская способность бизнеса и граждан.

По словам профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Александра Скоробогатова, ставка ЦБ — это один из основных инструментов, с помощью которых государство не только в России, но и во всем развитом мире может влиять как на инфляцию, так и на безработицу, сообщается на сайте kp.ru.

При этом портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист отметил в беседе с «Ридусом», что к замедлению инфляции приводят укрепление рубля, сдержанный спрос и обратная коррекция цен после скачка в марте. Свой вклад вносит и существенное снижение инфляционных ожиданий, которые уже достигли уровней весны 2021 года. Это позволило ЦБ снова снизить прогноз по инфляции на этот год до 12–15%.