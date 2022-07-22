ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых

Банк России 22 июля понизил ключевую ставку до 8% годовых. Таким образом, она была снижена сразу на 1,5 процентных пункта (п.п.), достигнув уровня середины 2017 года.

Решение резко понизить ставку ЦБ объяснил низкими темпами темпами роста потребительских цен, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции и уменьшению инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — говорится в пресс-релизе.

Снижение ключевой ставки стало седьмым с начала года. Так, 28 февраля из-за начавшегося кризиса ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% , ставка начала снижаться после 8 апреля.

Как отметили в Центробанке, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. В частности, по прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.