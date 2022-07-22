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ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Банк России 22 июля понизил ключевую ставку до 8% годовых. Таким образом, она была снижена сразу на 1,5 процентных пункта (п.п.), достигнув уровня середины 2017 года.

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Решение резко понизить ставку ЦБ объяснил низкими темпами темпами роста потребительских цен, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции и уменьшению инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — говорится в пресс-релизе.

Снижение ключевой ставки стало седьмым с начала года. Так, 28 февраля из-за начавшегося кризиса ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% , ставка начала снижаться после 8 апреля.

Как отметили в Центробанке, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. В частности, по прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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