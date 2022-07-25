Мобильные кадры: специалистам до 35 лет предложат выплаты за переезд по работе

В Минтруде представили программу по субсидированию переезда работающей молодежи. В случае ее утверждения люди до 35 лет, готовые сменить место жительства ради карьерных перспектив, будут получать финансовую поддержку от государства. Как будет работать новая программа и почему она нужна, разбирались «Известия».

Новая программа

За переезд в один из регионов списка молодым специалистам предложили выплачивать 116,8 тыс. рублей. Эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время, пояснили в Минтруде.

Переехать можно будет в Бурятию, Коми, Хакасию, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, а также в Амурскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую, Псковскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.

Мобильные кадры: Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Участниками программы предложили стать россиянам до 35 лет, которые зарегистрировались в качестве безработного или ищут работу и при этом не менее года проживают в трудоизбыточных регионах . К ним относятся Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика.

Подобрать вакансию можно будет самостоятельно на портале «Работа России» или с помощью консультантов региональных центров занятости. По приезде на новое место нужно обратиться в местный центр занятости населения, подтвердив факт переезда, предоставить договор о переезде и заключенный на новом месте трудовой договор, а также подать заявление на выплату.

«Перечисление средств из федерального бюджета в регионы будет осуществляться ежемесячно по факту переезда для трудоустройства граждан», — добавили в Минтруде.

Проблемы маленьких городов

По мнению экспертов, появление программы, которая стимулирует трудоустройство в регионах и на предприятиях, где ощущается нехватка кадров, будет только во благо.

— У нас сейчас много территорий, где остро не хватает рабочих рук. Во многих случаях это касается городов и предприятий стратегического значения, то есть таких, которые критически важны для развития и даже существования страны , — говорит зампред комиссии по развитию экономики и КСО Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова.

По ее словам, большая часть из них расположена в отдаленных регионах на севере и востоке страны, многие в моногородах и ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование. — «Известия»), где традиционно небольшое число жителей. В регионах, куда предлагается перебраться молодежи, находится 114 моногородов и ЗАТО. Малочисленность жителей в этих городах и поселениях ведет к нехватке финансирования. Это значит, что там не хватает средств на развитие сервисной инфраструктуры, врачей и медицинских учреждений, в них небольшой выбор школ и кружков.

— Добавьте к этому тот факт, что из 25 перечисленных в программе регионов 16 относится к труднодоступным или отдаленным. Согласитесь, всё вместе не добавляет привлекательности территории и стимулирует отток населения. В какой-то момент может сложиться ситуация, что на предприятии будет некому работать, и оно встанет. И это в то время, когда перед нами стоит задача формирования технологического суверенитета страны, — рассуждает собеседница «Известий».

В то же время, отмечает она, предприятия, корпорации и территории, которые нуждаются в молодых специалистах, в большинстве своем имеют собственные программы поддержки. Где-то сотрудникам выплачивают подъемные, где-то помогают с выплатой ипотеки, оплачивают дорогу до нового места работы — существует много дополнительных выплат, но даже этого порой не хватает. Молодым людям хочется модных пространств, современных досуговых площадок, им важна возможность выбора учреждений образования для своих детей, сервисы для комфортного ведения домашнего хозяйства и многое другое, что привлекает молодых в города-миллионники.

— Возможно, привлечение молодежи из трудоизбыточных регионов частично сможет решить проблему, однако для большей эффективности программы нужно много условий. Во-первых, специальности молодых специалистов должны соответствовать потребностям рынка труда в трудонедостаточных регионах. Во-вторых, должны совпасть зарплатные ожидания соискателей и возможности работодателей. В-третьих, кроме достойной работы молодежь нуждается и в возможностях для отдыха, — говорит Ольга Голышенкова.

В трудоизбыточных регионах, откуда предлагается «переселять» молодежь, действительно высокий уровень безработицы. Это связано с низким уровнем промышленного развития, поскольку города ориентированы на аграрный сектор. При этом там высокая рождаемость, то есть много молодежи, которой нужна работа.

— Стимулирует ли данная программа массовый приток рабочей силы в 25 регионов? Поживем – увидим. Но хотелось бы, чтобы финансовую поддержку специалистов дополняли программы развития городов стратегического значения. По качеству жизни они должны выйти на мировой уровень — тогда туда не придется приглашать молодых сотрудников, они сами будут хотеть там жить и работать, — заключает зампред комиссии по развитию экономики и КСО Общественной палаты РФ.

Важный фактор

Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев в беседе с «Известиями» называет трудовую мобильность населения «важнейшим фактором экономического развития страны». По его мнению, предложение Минтруда будет актуально для молодежи — но, предлагая программу, можно дополнить ее несколькими компонентами.

— Прежде всего, человек, решающийся на переезд, должен заранее понимать, какие есть вакансии в данном регионе, какие требования к квалификации, на какие доходы можно рассчитывать. Такая региональная биржа труда позволит более осознанно сделать выбор. И хорошо бы дополнить программу курсами по подготовке и переподготовке по рабочим специальностям в соответствии с потребностями рынка. Тогда мы получим осмысленную трудовую миграцию, а не поток желающих получить немного денег от государства, — говорит эксперт.

Мобильные кадры: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В свою очередь, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова обращает внимание на ограничения программы. Во-первых, принять участие в ней смогут жители не всех регионов, во-вторых, трудоустроиться можно не в любую область, а только в регионы из списка, а в-третьих, по программе специалисты получат деньги не сразу.

Выплата будет разделена на две части: первая в размере 42,8 тыс. рублей должна быть выплачена сотруднику примерно в течение месяца после трудоустройства, а вторая в размере 74 тыс. рублей — через полгода его работы на новом месте.

— Если человек уволится раньше, чем через полгода, то он не получит вторую выплату. Исключения составляют случаи, когда сотрудник вынужден оставить работу по состоянию здоровья, в связи с уходом за членами семьи в другом регионе или в случае сокращения штата или ликвидации предприятия. Если он уволится по собственному желанию или будет уволен, он останется без выплат, — говорит Гусятникова.

Также юрист обращает внимание на то, что в документе не определены цели, на которые гражданин может потратить субсидию. Вполне вероятно, что в процессе доработки появятся пункты, в соответствии с которыми гражданин сможет сделать это только на конкретные цели в пределах региона работы — например, на аренду жилья и проезд.

Но в целом субсидия выглядит как неплохие подъемные, для того чтобы дать человеку возможность переехать, получить хорошую работу и обустроиться на новом месте.