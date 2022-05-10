В дорогу, дорогая: как переехать по работе с семьей

Рынок труда в любое время жаден до хороших специалистов. Некоторые готовы принять приглашение работодателя и переехать в другой регион или страну вместе с семьей. Некоторые траты не ложатся на плечи сотрудника. Какие расходы обязуется покрыть начальство и кого из членов семьи можно взять с собой — разбирались «Известия».

Готовность к переезду

Согласно исследованию эмиграционных настроений ВЦИОМ, сегодня каждый десятый россиянин хотел бы уехать за границу на ПМЖ. Однако реальной возможностью эмигрировать, да еще и с семьей, располагают немногие, полагает генеральный директор кадровой компании UTEAM Анна Крылова.

В целом наиболее востребованными за рубежом ожидаемо являются IT-специалисты , отмечает эксперт. Многие из них переезжают в Армению, Грузию, Узбекистан, также популярны прибалтийские страны и Норвегия. Переезжая, сотрудники продолжают работать в удаленном режиме.

— Так, в одной из знакомых нам IT-компаний порядка 20% сотрудников покинули страну, менеджмент никак не препятствовал этому, а наоборот, руководители помогали наладить рабочие процессы в удаленном формате, параллельно решались вопросы с КДП и выплатой заработной платы, — поделилась специалист.

В дорогу, дорогая Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Помимо айтишников Россию покидают врачи и специалисты фармацевтической отрасли. Большинство из них уезжают не по приглашению иностранных рекрутеров, а по собственному желанию.

Несмотря на появившиеся миграционные возможности, часть специалистов всё же предпочитает оставаться в России, констатирует гендиректор кадровой компании. По ее словам, одни отказываются от релокации из-за нежелания расставаться с семьей, другие — из-за проблем, связанных с ассимиляцией.

— Из недавних кейсов: специалисту-биотехнологу (фармотрасль) предложили переехать в другую страну, при этом релокация семьи не предполагалась. Сотрудник принял решение остаться в стране со своими родными. Также столкнулись с ситуацией, когда муж и жена получили предложения переехать в одну и ту же страну от своих (разных) работодателей, но оба приняли решение остаться в России. Оба работают в IT-сфере, — рассказала собеседница «Известий».

Переезд в другой регион

С переездом в другой субъект России дело обстоит проще. Согласно опросу сервиса hh.ru, почти каждый третий (31%) респондент согласен на переезд по стране ради работы, 43% периодически думают об этом, 22% не хотят, а 4% затруднились с ответом.

— Самая высокая доля тех, кто хотел бы уехать в другой регион России, сейчас наблюдается среди соискателей из Челябинской (48%) и Волгоградской (47%) областей. Любопытно, что в целом к переезду более склонны соискатели старше 55 лет (36%), а меньше всего таких среди 45–54-летних респондентов (28%), — рассказала «Известиям» руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

В дорогу, дорогая Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Чаще других желание переехать в другой регион выражают юристы (39%), HR-специалисты (36%), маркетологи, специалисты по рекламе и PR (34%), административный персонал (34%) и работники торговли (34%). Соискателей особенно привлекают комфортная городская среда и более высокие зарплаты (по 44%), а также комфортные климатические условия и хорошая экология (40%), добавили в hh.ru.

В SuperJob «Известиям» ответили, что больше всего специалистов, согласных на переезд ради новой работы, в Омске, Красноярске и Челябинске. Меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, Москва, Санкт-Петербург и Казань — лучшие города для карьеры детей, по мнению родителей.

Какие расходы по переезду оплачивает работодатель

Вопросы, связанные с переездом сотрудника, регулируют ст. 169 Трудового кодекса РФ, а также другие подзаконные нормативные акты. Согласно им, работодатель должен возместить расходы по переезду подчиненного и его семьи, провозу имущества, обустройству на новом месте жительства.

— Аппетиты работников также регулирует закон, — говорит адвокат Евгения Квартальнова. — Например, проезд всей семьи железнодорожным транспортом возместят только в купейном вагоне скорого фирменного поезда. Никаких СВ. На самолете оплатят эконом.

Если работник и его семья решили добираться на машине, работодатель покроет траты на автомобильное средство общего пользования (кроме такси). При этом затраты следует подтвердить проездными документами. В противном случае всё посчитают по минимальному тарифу : вместо купе — плацкарт, вместо автомобиля — автобус.

Расходы по обустройству на новом месте жительства подразумевают, что работнику выплатят месячный оклад, а каждому приезжающему члену его семьи — 1/4 оклада. Также сотруднику положены суточные — в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути к новому месту работы.

Главное — договориться с работодателем о конкретном размере возмещения и оформить это в письменной форме. Советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев рекомендует фиксировать всё — от оплаты общественного транспорта и приема багажа до компенсации за наем жилья и коммунальные платежи.

Работник и его начальник могут обсудить и дополнительные виды помощи, например предоставление оплачиваемого отпуска для обустройства на новом месте и даже обеспечение жильем. Особые льготы положены работникам, переезжающим для трудоустройства в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, отмечает Евгения Квартальнова. Для них гарантии установлены ст. 326 ТК РФ. Если заранее невозможно точно определить, какими будут расходы на переезд, то сотруднику могут выдать аванс.

Семейный переезд не означает, что с собой можно взять любого родственника, подчеркивает адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Под членами семьи понимаются: супруг(а); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме; лица, находящиеся на иждивении сотрудника. Владислав Журавлев добавляет: если работник переезжает с семьей, потребуется предоставить подтверждение родства — свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении.

Важно не забывать, что существует ряд случаев, когда деньги за переезд придется вернуть начальству.

— Не думайте, что за счет работодателя можно бесплатно переехать и быстренько уволиться, — говорит Евгения Квартальнова. — Придется вернуть средства, если вы не приступили к работе в установленный срок без уважительной причины. Также если до окончания срока договора, а при отсутствии оговоренного срока — до истечения одного года работы уволились по собственному желанию без уважительной причины. Наконец, если вас уволили за виновные действия, которые подразумевают прекращение трудового договора.

Гарантии за границей

На лиц, которые осуществляют профессиональную деятельность за рубежом, не всегда распространяется трудовое законодательство страны пребывания, предупреждает Андрей Шугаев. Если гражданин работает за пределами своей страны, но трудовые отношения возникли с работодателем из России, то на них распространяются нормы российского права. Например, в случае дистанционной работы, зарубежной служебной командировки и т.д.