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Эксперты рассказали о влиянии сложной зимы на популяцию амурских тигров

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Количество амурских тигров в Приморье растет, сейчас популяции ничего не угрожает, рассказал «Известиям» в четверг, 28 июля, первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

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Если 10 лет назад хищников было около 500, то сейчас эксперты предварительно оценивают их число примерно в 700 особей. Точную цифру по результатам последнего учета назовут на II Международном форуме по сохранению тигра в стартовый день Восточного экономического форума, 5 сентября.

По словам Алексея Сурового, 80% популяции амурских тигров сосредоточено в Приморском крае. Хищники живут также в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области. Пересчитывают хищников раз в 10 лет, все остальное время продолжается учет на мониторинговых площадках.

«Прошлая зима была сложной для хищников. От африканской чумы свиней вымерло много кабанов. Погибали маленькие тигрята, потому что матерям было нечем их кормить. Умирали слабые особи, присутствовал каннибализм», — рассказал и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак.

Несмотря на это, в целом популяция тигра стабильна, заверили эксперты.

«По данным ежегодного мониторинга можно сказать, что популяция находится на стабильном уровне, есть небольшая тенденция к росту», — подчеркнул Суровый.

Росту популяции, по его словам, способствуют и усиленная работа Охотнадзора, и развитие заповедников, и ужесточение законодательства — за добычу краснокнижного животного можно получить реальный срок лишения свободы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Тигр в фотоловушке: что помогает росту популяции амурских хищников»

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