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Серия взрывов прогремела в Херсоне

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Фото: Соцсети
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Серия взрывов прогремела в Херсоне. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

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Ранее в этот день заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооруженные силы Украины второй раз за сутки пытались обстрелять Херсон, однако все удары были отражены системой противовоздушной обороны (ПВО). До этого, в ночь на 26 июля, в небе было слышно несколько взрывов. Система ПВО отразила удары.

21 июля Стремоусов заявил, что с начала спецоперации российские средства ПВО отразили 80% ударов со стороны украинских войск по территории региона. Он также сообщил, что всего было зафиксировано около 3,7 тыс. прилетов.

14 июня Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является регионом РФ. Область уже начала подготовку к референдуму о присоединении к России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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