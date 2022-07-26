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Захарова пошутила на тему прервавшихся дебатов в Великобритании

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Фото: Jacob King/Pool via REUTERS
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с неожиданно прервавшимися дебатами между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании. 26 июля Захарова написала в своем Telegram-канале, что падение в обморок ведущей стало лучшей кульминацией «чудовищного бреда», обсуждавшегося в эфире.

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«Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на «дебатах» в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», — написала Захарова.

Ранее в этот же день телевизионные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, проходившие 26 июля, внезапно были прерваны на вопросе про Россию. Как рассказали в вещательной корпорации Би-би-си, трансляции остановили из-за падения в обморок ведущей передачи Кейт Маккэн на словах Трасс о том, что в случае победы на Украине президент России Владимир Путин «начнет преследовать демократию и свободу».

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

На данный момент основными кандидатами на должность нового британского премьер-министра являются глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.

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