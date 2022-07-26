Реклама
Прямой эфир
Мир
Борис Джонсон вручил Зеленскому премию за лидерство имени Черчилля
Общество
Число курсирующих между Калининградом и другими регионами РФ судов увеличат
Мир
Украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах Семеновки
Мир
Французы стали чаще отказываться принимать у себя беженцев с Украины
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Сочи
Мир
Украинский «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям
Мир
Эстония запретила въезд группе «Руки вверх» на пять лет
Мир
Зеленский заявил о необходимости вернуть потерянные территории в течение нескольких недель
Мир
Силы ЛНР официально заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
Экономика
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Экономика
В Турции заявили о разработке аналогичного «продуктовой сделке» соглашения по топливу

Эфир теледебатов кандидатов на пост премьера Британии прервался на словах про РФ

0
Фото: REUTERS/Jacob King
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телевизионные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, проходившие 26 июля, внезапно были прерваны на вопросе про Россию. Трансляция велась на телеканале TalkTV и на сайте газеты The Sun.

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону
И как это повлияет на отношения Лондона и Москвы

Инцидент возник в ходе дебатов между министром иностранных дел Лиз Трасс и бывшим министром финансов Риши Сунаком, во время ответа Трасс.

«Если он (президент России Владимир Путин. — Ред.) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии...» — успела заявить Трасс, прежде чем ее фраза прервалась грохотом. Глава МИД успела произнести «О боже мой», и затем трансляция оборвалась.

Спустя 15 минут после происшествия телеканал назвал причины сбоя. Сообщается, что причиной остановки вещания стал «медицинский вопрос», однако ведущий TalkTV сообщил, что в студии канала всё хорошо и оба кандидата продолжают отвечать на вопросы людей, однако сами дебаты не транслируются.

Как рассказали в вещательной корпорации «Би-би-си», трансляция была прервана из-за падения в обморок ведущей передачи Кейт Маккэн.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

На данный момент основными кандидатами на должность нового британского премьер-министра являются глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022