Эфир теледебатов кандидатов на пост премьера Британии прервался на словах про РФ

Телевизионные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, проходившие 26 июля, внезапно были прерваны на вопросе про Россию. Трансляция велась на телеканале TalkTV и на сайте газеты The Sun.

Инцидент возник в ходе дебатов между министром иностранных дел Лиз Трасс и бывшим министром финансов Риши Сунаком, во время ответа Трасс.

«Если он (президент России Владимир Путин. — Ред.) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии...» — успела заявить Трасс, прежде чем ее фраза прервалась грохотом. Глава МИД успела произнести «О боже мой», и затем трансляция оборвалась.

Спустя 15 минут после происшествия телеканал назвал причины сбоя. Сообщается, что причиной остановки вещания стал «медицинский вопрос», однако ведущий TalkTV сообщил, что в студии канала всё хорошо и оба кандидата продолжают отвечать на вопросы людей, однако сами дебаты не транслируются.

Как рассказали в вещательной корпорации «Би-би-си», трансляция была прервана из-за падения в обморок ведущей передачи Кейт Маккэн.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

На данный момент основными кандидатами на должность нового британского премьер-министра являются глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.