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Кандидаты в премьеры Британии Сунак и Трасс проведут первые теледебаты

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Фото: Global Look Press/Rob Pinney
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Первые совместные теледебаты основных кандидатов на должность премьер-министра Великобритании пройдут в понедельник, 25 июля.

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Бывший министр финансов Риши Сунак и действующая глава МИДа Лиз Трасс выступят в прямом эфире в 21:00 по местному времени (23:00 мск). Трансляцию будет вести телеканал BBC One.

Ранее, 23 июля, газета The Telegraph распространила информацию о том, что Лиз Трасс намерена обратиться к теме взаимоотношений с РФ в рамках предвыборной кампании. Таким образом она планирует обойти соперника, склонного занимать более нейтральную позицию в данном вопросе.

В этот же день сообщалось, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак назвал себя аутсайдером в гонке за пост премьера Великобритании. При этом он заверил, что будет добиваться каждого голоса избирателей.

Основной проблемой Великобритании Сунак назвал инфляцию в стране. Между тем взгляды и планы главы МИДа Лиз Трасс, также претендующей на пост премьера, приведут благосостояние населения страны к плачевным последствиям, посчитал он.

Накануне член палаты лордов от Консервативной партии Ричард Балф дал свою оценку обоим кандидатам на роль главы кабмина. По его словам, Лиз Трасс стремится завоевать репутацию «новой Тэтчер», однако для этого ей недостает выдающихся качеств, которыми обладала «железная леди». В свою очередь «скучный, но здравый» Сунак делает ставку на средний класс и консервативный подход к внутренним делам государства.

20 июля стало известно, что Сунак и глава МИДа страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

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