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СМИ сообщили о планах Трасс использовать тему РФ в предвыборной гонке

The Telegraph сообщила о планах Трасс использовать тему России в борьбе за пост премьера Британии
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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley/Parsons Media
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В предвыборной борьбе за пост премьер-министра Великобритании глава британского МИДа Лиз Трасс намерена все чаще прибегать к теме России, чтобы превзойти своего своего оппонента экс-министра финансов Риши Сунака. Об этом сообщила в субботу, 23 июля, газета The Telegraph со ссылкой на неназванных близких сторонников Трасс.

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Отмечается, что, по мнению Трасс, ее соперник весьма мягок по отношению к вопросу отношений РФ и КНР, а также украинской теме.

«У Лиз есть опыт, авторитет и решимость, когда дело доходит до Украины и Китая, что ставит ее в ряд партийных ястребов, в то время как Риши больше находится на стороне «голубей», — отметил собеседник издания.

По его словам, Трасс может вернуть Великобритании лидирующую роль на мировой арене. Источник подчеркнул, что сейчас «более опасное время, чем когда бы то ни было со времен завершения холодной войны».

Он рассказал, что, когда решался вопрос о введении банковских санкций против Москвы Сунак колебался и вел себя осторожно.

Ранее в этот день сообщалось, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак назвал себя аутсайдером в гонке за пост премьера Великобритании. При этом он заверил, что будет добиваться каждого голоса избирателей.

Основной проблемой Великобритании Сунак назвал инфляцию в стране. Между тем, взгляды и планы главы МИД Лиз Трасс, также претендующей на пост главы британского кабмина, приведут благосостояние населения страны к плачевным последствиям, посчитал кандидат в главы британского кабмина.

20 июля стало известно, что Сунак и глава МИД страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

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