Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак назвал себя аутсайдером в гонке за пост премьера Великобритании. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает Sky News.

«Моя кампания будет представлять лучшие консервативные ценности. Я сделаю всё, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я аутсайдер», — сказал он в ходе запуска предвыборной кампании в графстве Линкольншир.

Бывший глава британского МИДа Джереми Хант поддержал кандидатуру Сунака в гонке за кресло премьера, отмечает «Газета.Ru».

20 июля стало известно, что Сунак и глава МИД страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы.

По данным британской букмекерской конторы Paddy Power, Трасс может выиграть в избирательной гонке. Коэффициент на победу в выборах Трасс — 11/10 , шансы на выигрыш составляют примерно 65%. В то время как коэффициент победы Сунака составил 5/4. Шансы на его лидерство в гонке оцениваются в 44%.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.