Реклама
Прямой эфир
Мир
В РФ отменили запрет на пролеты Boeing 737 MAX из дружественных стран
Мир
Премьер Италии Драги может подать в отставку 21 июля
Мир
В КНР призвали к перемирию на Украине и нормализации отношений с США
Мир
Евросоюз выделил еще €500 млн для поддержки ВСУ
Мир
ПВО авиабазы Хмеймим сбила два беспилотника боевиков
Мир
Зеленскому отказали в выступлении на саммите блока «Меркосур»
Мир
В Госдепе заподозрили Иран в поддержке России по Украине
Мир
Испания выступила против инициативы ЕК сократить потребление газа
Мир
Трасс стала фаворитом в гонке за пост премьера Британии
Мир
Госдеп США надеется на возобновление работы «Северного потока — 1»
Мир
Полиция Майами отправит Украине 167 единиц изъятого у жителей оружия

Трасс стала фаворитом в гонке за пост премьера Британии

Британские букмекеры считают, что Трасс обойдет Сунака в борьбе за пост премьера Британии
0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным британской букмекерской конторы Paddy Power, глава британского МИДа Лиз Трасс может выиграть в избирательной гонке за пост британского премьера. Ее данные приводит в среду, 20 июля, телеканал Sky News.

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону
И как это повлияет на отношения Лондона и Москвы

Сейчас, по данным букмекеров, коэффициент на победу в выборах Трасс — 11/10 (то есть каждые поставленные £10 принесут выигрыш в £11).

Шансы на выигрыш Трасс составляют примерно 65%.

В то время как коэффициент победы экс-министра финансов Риши Сунака составил 5/4. Шансы на его лидерство в гонке оцениваются в 44%.

20 июля стало известно, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава МИДа страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022