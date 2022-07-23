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Сунак назвал инфляцию главной проблемой для Британии

Кандидат на пост премьера Сунак назвал инфляцию главной проблемой для Британии
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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Инфляция в Великобритании является основной проблемой для страны, на протяжении нескольких лет гражданам давались неверные прогнозы относительно этого вопроса. Об этом заявил 22 июля кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак в интервью газете Times.

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«Это проблема номер один, с которой мы столкнулись. Каждый прогноз по инфляции за прошедший год был неверным. Инфляция была постоянно выше, чем люди думали, и продолжалась дольше. Мы абсолютно точно не можем и не должны спокойно к этому относиться», — отметил он.

По словам Сунака, взгляды и планы главы МИД Лиз Трасс, также претендующей на пост главы британского кабмина, приведут благосостояние населения страны к плачевным последствиям.

Он подчеркнул, что устойчивая валюта является самой «консервативной из всех консервативных ценностей».

Кроме того, на следующей неделе Сунак собирается объявит о своих планах в вопросе борьбы с нелегальной миграцией.

20 июля фракция правящих консерваторов провела пятый, заключительный раунд голосования по кандидатурам на пост лидера партии. В финал вышли бывший канцлер казначейства Риши Сунак и действующая глава Форин-офиса Лиз Трасс.

Теперь у претендентов есть полтора месяца на то, чтобы убедить в своем превосходстве рядовых членов Консервативной партии.

При этом по данным опроса среди экспертов, проведенного «Известиями», действующая глава МИДа Лиз Трасс могла бы одержать победу над бывшим министром финансов Риши Сунаком, если бы голосование состоялось прямо сейчас.

Как заявил 21 июля член палаты лордов от Консервативной партии, пожизненный пэр Ричард Балф, Риши Сунак склонен к более осторожным шагам во внешней политике, нежели его соперница в борьбе за должность премьер-министра Лиз Трасс. Он сравнил поведение политику Трасс с «холодной войной».

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва надеется, что будущий премьер-министр Великобритании будет склоняться к более взвешенной риторике в отношении России.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

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