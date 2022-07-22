Эксперты оценили шансы Трасс и Сунака занять пост премьера Британии

Опросы показывают, что действующая глава МИД Лиз Трасс могла бы одержать победу над бывшим министром финансов Риши Сунаком, если бы голосование состоялось прямо сейчас. Однако опрошенные «Известиями» эксперты считают, что за месяц подготовки кандидатов избирательной кампании ситуация может измениться.

20 июля фракция правящих консерваторов провела пятый, и заключительный, раунд голосования по кандидатурам на пост лидера партии. В финал вышли бывший канцлер казначейства Риши Сунак и действующая глава Форин-офиса Лиз Трасс.

Теперь, после того как 21 июля парламент ушел на каникулы, у претендентов есть полтора месяца на то, чтобы убедить в своем превосходстве рядовых членов Консервативной партии.

Как сказал «Известиям» эксперт по британской политике, автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров, опросы показывают, что в финале Риши Сунак проиграл бы любому кандидату, будь то Пенни Мордонт или Лиз Трасс.

Однако, по его словам, за целый месяц избирательной кампании ситуация может измениться.

Основной избиратель в Консервативной партии — это пожилой белый мужчина, и у такой категории лиц большей популярностью пользуется Лиз Трасс, отмечает профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова.

Она довольно активно вела себя на посту главы Форин-офиса, пояснила «Известиям» эксперт.

«У кандидатов есть несколько недель на то, чтобы донести свои идеи до консервативного избирателя, и сейчас предсказать, кто выиграет, невозможно», — заявил собеседник «Известий» в Вестминстере.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гонка выражений: кто может стать следующим премьером Великобритании