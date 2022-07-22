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В Британии сравнили политические подходы Сунака и Трасс

Член палаты лордов: Сунак будет осторожнее вести международную политику, чем его конкурентка Трасс
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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Экс-глава британского минфина Риши Сунак склонен к более осторожным шагам во внешней политике, нежели его соперница в борьбе за должность премьер-министра, действующая глава МИДа Лиз Трасс. Об этом в четверг, 21 июля, заявил член палаты лордов от Консервативной партии, пожизненный пэр Ричард Балф.

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«Это будет упорная борьба, я бы не хотел прогнозировать результат. Сунак, скорее, традиционный консерватор. Он захочет сдерживать налоги и, вероятно, будет более осторожным в своем подходе к иностранным делам. Трасс — это то, что мы называем «холодной войной», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Балфа, Лиз Трасс стремится завоевать репутацию «новой Тэтчер», однако для этого ей недостает выдающихся качеств, которыми обладала «железная леди». В свою очередь Сунак делает ставку на средний класс и консервативный подход к внутренним делам государства. Его собеседник агентства сравнил с Джоном Мейджором — «скучным, но здравым».

Ранее, 20 июля, стало известно, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава МИДа страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы.

Трасс стала фаворитом в избирательной гонке за пост британского премьера. По данным британской букмекерской конторы Paddy Power, коэффициент на победу в выборах Трасс — 11/10 (то есть каждые поставленные £10 принесут выигрыш в £11). Шансы на выигрыш Трасс составляют примерно 65%. В то время как коэффициент победы экс-министра финансов Риши Сунака составил 5/4. Шансы на его лидерство в гонке оцениваются в 44%.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

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