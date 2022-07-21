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В Кремле оценили борьбу за пост премьер-министра Великобритании

В Кремле выразили надежду, что будущий премьер Британии будет склоняться к взвешенной риторике в отношении РФ
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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Москва надеется, что будущий премьер-министр Великобритании будет склоняться к более взвешенной риторике в отношении России. Об этом в четверг, 21 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Всё, что происходит в Великобритании, — это их внутреннее дело. С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании всё-таки, заняв это кресло, скажем так, станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны», — сказал он.

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Ранее, 20 июля, стало известно, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава МИДа страны Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы.

Трасс стала фаворитом в избирательной гонке за пост британского премьера. По данным британской букмекерской конторы Paddy Power, коэффициент на победу в выборах Трасс — 11/10 (то есть каждые поставленные £10 принесут выигрыш в £11). Шансы на выигрыш Трасс составляют примерно 65%. В то время как коэффициент победы экс-министра финансов Риши Сунака составил 5/4. Шансы на его лидерство в гонке оцениваются в 44%.

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

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