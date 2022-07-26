В Китае раскритиковали ЕС за недовольство сокращением поставок газа из РФ

Читатели китайского портала «Гуаньча» отреагировали 26 июля в резкой форме на недовольство и панику стран Европы из-за сокращения поставок газа из России, а также на обвинения РФ в нарушении договорных обязательств.

«Если вы можете выстрелить себе в легкое, то не стоит переживать, когда другие придут сыпать соль на вашу рану», — пишет один из пользователей портала.

«Мне особенно нравятся европейские страны и Америка, которые плюют против ветра, открывают рты и потом удивляются, что слюна залетела обратно. Они еще любят бить себя молотком по голове, чтобы напугать других», — пошутил один из комментаторов.

«Разве когда вы вводили санкции против России, не было решено когда-нибудь вообще перестать покупать российскую энергию? Россия помогает вам достичь ваших целей раньше времени, лучше поблагодарите ее», — отметил другой читатель портала.

«Когда наложили санкции на Россию, не было ни слова о том, что Европа и США нарушили соглашение. Лицемерие западных политиков просто поражает», — добавил еще один комментатор.

Накануне компания «Газпром» сообщила об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», что обусловлено окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. С 07:00 мск 27 июля ожидается снижение суточной производительности компрессорной станции до 33 млн куб. м.

В тот же день министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия столкнулась с «серьезной ситуацией» из-за сокращения «Газпромом» поставок энергоресурсов через трубопровод «Северный поток».

25 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России.

21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что опасается протестных волнений в стране в связи с нехваткой российского газа.

До этого, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбиной Siemens, которую компания не могла вернуть из-за санкций против РФ.

В связи с этим приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде, где находилась турбина, с просьбой вернуть ее. Оттава пошла навстречу и отправила ее в Германию.

После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема заключается якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он также напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Песков указал, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.