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Министр экономики ФРГ назвал «серьезной ситуацией» сокращение поставок газа из РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Германия столкнулась с «серьезной ситуацией» из-за сокращения «Газпромом» поставок энергоресурсов через трубопровод «Северный поток». Такое заявление 25 июля сделал министр экономики ФРГ Роберт Хабек новостной службе Tagesschau.

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Министр обратил внимание на то, что в результате сокращения поставок страна, вероятно, столкнется с дефицитом газа и необходимостью экономии энергоресурсов.

«У нас не будет газа в избытке», — предупредил политик.

По словам Хабека, в том случае, если Германии не удастся сократить потребление газа на 15–20% и полноценно обеспечить объекты критически важной инфраструктуры, в том числе больницы, она может столкнуться с сокращением поставок голубого топлива на промышленные объекты.

25 июля пресс-служба компании «Газпром» рассказала, что на компрессорной станции «Портовая» газового трубопровода «Северный поток» будет остановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Пресс-служба также добавила, что суточная производительность станции «Портовая» с 27 июля составит до 33 млн куб. м.

В тот же день на заявление «Газпрома» отреагировало министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, которое сообщило о том, что не видит технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку».

Ранее, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть из-за санкций против Москвы.

17 июля стало известно, что канадская сторона отправила турбины, которые находились там на техобслуживании, в Германию. Позже, 21 июля, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил, что турбина доставлена в Германию.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны.

В «Газпроме» 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их. Также в понедельник в Siemens Energy рассказали, что получили всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. При этом там отметили, что не хватает таможенных документов для ввоза турбины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 июля прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока» и сообщил, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Кроме того, Песков напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ, добавил он.

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