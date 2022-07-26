«Газпром» приостановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens на станции «Портовая»

На компрессорной станции «Портовая» газового трубопровода «Северный поток» приостановится эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Газпрома» в понедельник, 25 июля.

Как отмечается, такое решение принято в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя.

Суточная производительность станции «Портовая» с 7:00 мск 27 июля упадет до 33 млн куб. м с нынешних 67 млн куб. м, добавили в компании.

Прокачка по «Северному потоку» упадет в два раза и составит лишь 20% от плановой мощности газопровода, передает «Газета.Ru». На фоне этих новостей биржевые цены на газ в Европе резко выросли на 12% и превысили отметку в $1890 за 1 тыс. куб м.

14 и 15 июня стало известно об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. Поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако отказался рассказывать о деталях транспортировки.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома». В российской энергетической компании 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока» и изучили их. При этом отметили, что документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 июля прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока» и сообщил, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Кроме того, Песков напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ, добавил он.