В Германии не располагают данными, которые бы указывали на наличие технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом в понедельник, 25 июля, заявил представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», — цитирует слова пресс-секретаря ведомства телеканал NTV.

Таким образом правительство Германии отреагировало на заявление корпорации «Газпром» о вынужденной остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Как уточняется, суточная производительность компрессорной станции с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

Компания объяснила, что остановка связана с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя).

В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако отказался рассказывать о деталях транспортировки.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать это не удалось.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.

Он также напомнил, что Россия всегда выполняла свои договоренности по поставкам топлива, даже в самые сложные времена, продолжая подавать газ в ЕС. При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности ФРГ.