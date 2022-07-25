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В Siemens подтвердили получение всех документов от властей ФРГ в начале прошлой недели

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Фото: REUTERS
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Компания Siemens Energy получила всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. Об этом сообщил представитель компании в понедельник, 25 июля.

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«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели. Однако чего не хватает, так это таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», — заявили в пресс-службе германской компании корреспонденту ТАСС.

В компании подчеркнули, что компания «Газпром» в курсе нюансов ситуации. Представитель компании также отметил, что в Siemens Energy не видят связи между турбиной и сокращением поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

Ранее 25 июля компания «Газпром» объявила о вынужденной остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Как уточняется, суточная производительность компрессорной станции с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

Компания объяснила, что остановка связана с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя).

В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако отказался рассказывать о деталях транспортировки.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать это не удалось.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.

Он также напомнил, что Россия всегда выполняла свои договоренности по поставкам топлива, даже в самые сложные времена, продолжая подавать газ в ЕС. При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности ФРГ.

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