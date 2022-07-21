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Глава МИД ФРГ заявила о риске народных волнений из-за нехватки газа

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о риске народных волнений из-за нехватки газа
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Фото: Global Look Press/dpa/Roberto Pfeil
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок опасается возникновения протестных волнений в стране в связи с нехваткой российского газа. Об этом она сообщила 21 июля в интервью медиагруппе RND.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

Министр рассказала, что в случае отказа концерна Siemens в ремонте турбины для газопровода «Северный поток – 1» Германия не сможет продолжать предлагать финансовую и военную помощь Украине, так как власти будут заняты конфликтами в собственной стране.

«Канадцы сказали, что у них много вопросов. Мы ответили, что понимаем это, но если мы не получим газовую турбину, тогда мы больше не будем получать газ и не сможем поддерживать Украину, так как будем заняты народными восстаниями», — цитирует Бербок «Газета.Ru».

Министр также подчеркнула, что Германии необходим российский газ. И задача правительства в том, чтобы высокие цены на энергию, которые и так уже стали бременем для немцев, не смогли бы привести к расколу в обществе к зиме.

В этот же день глава Ассоциации химической промышленности ФРГ Кристиан Кульманн заявил, что если будет введено полное эмбарго на газ из России, экономику Германии может ждать «инфаркт».

«Северный поток», поставляющий газ из России в Германию, находился на техническом обслуживании с 11 июля. В четверг, 21 июля, поставки топлива возобновились. Это произошло после завершения работ и доставки турбины Siemens, которую Канада сначала не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. Как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, поставки вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума. Как сообщили «Известиям» в бундестаге 11 июля, Германия надеется, что к ноябрю ее газовые хранилища будут вновь заполнены на 90%.

Ранее,17 июля, немецкая газета Bild написала, что правительство ФРГ ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита энергоресурса. В тот же день глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что имеющихся запасов не хватит, чтобы пережить зимний период без поставок из России, несмотря на то что резервуары заполнены почти на 65%.

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