СК раскрыл подробности смерти женщины в Сочи в результате ливня

В Сочи погибшая женщина была заблокирована автомобилем, смытым ливнем, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю в воскресенье, 24 июля.

«По предварительным данным, вечером 23 июля 2022 года женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной города Сочи. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением», — подчеркивают следователи в Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, личность погибшей устанавливается, все обстоятельства трагедии расследуются.

В воскресенье корреспондент «Известий» Ярослав Богат поделился кадрами со свалкой машин из-за масштабного подтопления в одном из сочинских дворов.

Ранее в этот день МВД заявило о большом количестве поврежденных машин в Сочи из-за ливня. После оформления всех повреждений граждане смогут забрать свои транспортные средства.

В результате мощного ливня, начавшегося в ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи, река Бзугу вышла из берегов. Потоки воды уносили автомобили.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. Над ликвидацией последствий ливня работают сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили, что они откачивают воду в здании подстанции скорой медицинской помощи, где было подтоплено подвальное помещение.

Как заявлял глава Сочи Алексей Копайгородский, власти рассчитывают ликвидировать последствия ливней к утру воскресенья, 24 июля.