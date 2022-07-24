В МЧС сообщили о прекращении ливня в Сочи

Залповый ливень в Сочи прекратился. Об этом в воскресенье, 24 июля, ТАСС сообщили в МЧС России.

«Около 23:00 мск на Сочи обрушился залповый ливень, что стало причиной поднятия уровня воды в реке Бзугу. Сейчас он прекратился. Уровень воды в реке нормализуется. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что над ликвидацией последствий ливня работают сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили, что они откачивают воду в здании подстанции скорой медицинской помощи, где было подтоплено подвальное помещение.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения в Центральном и Хостинском районе города.

По словам властей, подстанции в Сочи затоплены из-за ливня, электроэнергия в Центральном и Хостинском районах города отключена.

Кроме того, в пресс-службе администрации города сообщили, что более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники готовы к устранению последствий непогоды в Сочи.

Ранее в субботу стало известно, что в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов после мощных ливней. Как сообщили в ГИБДД Краснодарского края, пострадавших пока нет. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда стихия ослабнет.

Также в соцсетях появилось видео из одного из автомобилей, который уносит потоком воды в Сочи из-за наводнения, вызванного ливнем.

23 июля в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. Подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (5 см) и подвальное помещение (30 см), а также два низменных участка ФАД А-147.

В ряде районов города зафиксировали локальные повреждения линий электропередачи. Владельцев машин призвали до конца суток воздержаться от поездок без крайней необходимости.