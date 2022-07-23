В Сочи за два часа выпало свыше 80 мм осадков

В Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю.

«В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (5 см) и подвальное помещение (30 см), а также два низменных участка ФАД А-147», — говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий выпадения осадков в Краснодарском крае привлечено 122 человека и 33 единицы техники.

В ряде районов города зафиксировали локальные повреждения линий электропередачи. Владельцев машин призвали до конца суток воздержаться от поездок без крайней необходимости, отмечает «Газета.Ru».

В Сочи из-за ливней, идущих последние дни, затоплены дороги, а в некоторых районах и первые этажи домов. Так, 200-метровый участок федеральной трассы А-147 (Джубга — Сочи) также оказался затоплен. Сейчас на аварийных участках трассы выставлена техника и работают дежурные мастера.

Из-за возможности возникновения смерчей над морем закрыты для купания все сочинские пляжи.

22 июля сформировавшийся в селе Небуга под Туапсе мощный смерч очевидцы запечатлели на видео. Свидетели также сообщили, что сначала увидели в городе небольшой смерч, он снес палатку, после чего вихрь принял более внушительные размеры.