Пляжи Сочи вновь закрыли из-за шторма

В Сочи все городские пляжи остаются закрытыми для купания из-за шторма. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи города на данную минуту не работают», — сказали в мэрии курорта.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что в регионе в ближайшие три дня действует штормовое предупреждение. На самом курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 м в секунду. Есть опасность формирования смерчей.

В июне сообщалось, что в Сочи из-за выпадения интенсивных осадков в море потоком воды унесло два автомобиля. В них находились семь человек, одного удалось спасти, позже были обнаружены тела еще двоих. В поисках пропавших были задействованы более ста человек.

В том же месяцем горожане и туристы стали свидетелями мощных смерчей, которые обрушились на Лазаревский микрорайон Сочи. На берег вышли сразу три смерча. Один из них разнес кафе на набережной. По данным экстренных служб, никто не пострадал.