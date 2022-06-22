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Смерч вышел на берег и разнес кафе в Сочи
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Смерч вышел на берег и разнес кафе в Сочи

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Фото: соцсети
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В Лазаревском микрорайоне Сочи в среду, 22 июня, два смерча вышли на берег. Один из них разнес кафе на набережной. Видео инцидента публикуют пользователи в соцсетях.

Как сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, в результате разгула стихии никто не пострадал. В ведомстве также напомнили о правилах поведения на случай возникновения и выхода смерча на сушу.

Так, в случае пребывания на открытой местности, следует немедленно укрыться в любой выемке и плотно прижаться к земле. Для этого подойдут канавы, ямы или овраги. Кроме того, важно остерегаться порванных электропроводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.

Находясь в здании, нужно отойти подальше от окон и занять безопасное положение у стен внутренних помещений. Например, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Также надо потушить огонь в печах, отключите электроэнергию и закрыть краны на газовых сетях.

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