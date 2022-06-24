В Сочи обнаружено тело второго погибшего из унесенного в море автомобиля

Тело второго погибшего в одном из двух унесенных в море автомобилей нашли в Сочи. Об этом в пятницу, 24 июня, заявили в администрации городе.

Ранее в этот день два легковых автомобиля с людьми унесло в море на Кубани. Машины снесло потоком воды реки Чемитоквадже из-за выпадения интенсивных осадков в горной местности. По предварительным данным, в двух авто находились семь человек, трое из которых дети. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью СМС-сообщения.

В МЧС сообщили, что спасти удалось одного человека.

К поискам привлечена авиация МЧС России (вертолет Ка-32) и спасательный катер «Валерий Замараев» ЮРПСО МЧС России.

В прокуратуре Краснодарского края также подтвердили гибель одного унесенного в море человека. Продолжаются поиски четырех без вести пропавших.