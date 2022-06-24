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Два легковых автомобиля с восемью человеками унесло в Черное море

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Фото: ТАСС/пресс-служба МЧС России
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Два легковых автомобиля с восемью человеками унесло в море на Кубани. Об этом в пятницу, 24 июня, сказали в пресс-службе МЧС.

«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель (Лазаревский район Сочи) Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.

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Спасти удалось одного человека.

Позже источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что также обнаружен один погибший. Поиски шестерых продолжаются.

Как заявили агентству в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, среди пропавших может быть годовалый ребенок.

К поискам привлечена авиация МЧС России (вертолет Ка-32) и спасательный катер «Валерий Замараев» ЮРПСО МЧС России.

12 июня двоих малолетних детей унесло в открытое море на надувном матрасе в Крыму. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». Позже стало известно, что тела детей были обнаружены. Предварительно, они оказались в воде из-за того, что матрас перевернуло волной.

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