В Крыму погибли двое унесенных в море на надувном матрасе детей

Двоих детей унесло в море на надувном матрасе в Крыму днем 12 июня, малолетние погибли, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 13 июня, говорится в сообщении на сайте Следственного Управления Следственного комитета по региону.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Черном море по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

ЧП произошло 12 июня в Саксом районе Крыма. Из-за недосмотра родителей двоих малолетних детей (4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку), унесло на матрасе в открытое море.

На месте происшествия работали следователи следственного отдела по городу Саки, следователи-криминалисты управления криминалистики Главного следственного управления.

«Во взаимодействии с коллегами из МВД, МЧС, отряда «Крым-Спас» организованы поисковые мероприятия», — добавили в ведомстве.

Предварительно установлено, на пляже какие-либо предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания отсутствуют, следователями дадут оценку и данному обстоятельству.

8 июня в Астраханской области в реке Подстепке были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте 9 и 13 лет без признаков насильственной смерти. Дети пропали накануне в Икрянинском районе. 7 июня они вышли из дома в селе Образцовое и пошли на рыбалку. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.