В прокуратуре подтвердили гибель одного человека из унесенного в море автомобиля

В прокуратуре Краснодарского края подтвердили гибель одного унесенного на автомобиле в море человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры журналистам 24 июня.

В ведомстве подчеркнули, что один человек был спасен, продолжаются поиски пятерых без вести пропавших

Ранее в этот день два легковых автомобиля с людьми унесло в море на Кубани. Автомобили снесло потоком воды реки Чемитоквадже из-за выпадения интенсивных осадков в горной местности. По предварительным данным, в двух авто находились семь человек, трое из которых дети. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью СМС-сообщения.

В МЧС сообщили, что спасти удалось одного человека. Позже источник в экстренных службах региона сообщил, что также обнаружен один погибший.

К поискам привлечена авиация МЧС России (вертолет Ка-32) и спасательный катер «Валерий Замараев» ЮРПСО МЧС России.