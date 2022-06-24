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В прокуратуре подтвердили гибель одного человека из унесенного в море автомобиля

Два автомобиля унесло в Черное море в Сочи, один человек спасен, семеро пропали
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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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В прокуратуре Краснодарского края подтвердили гибель одного унесенного на автомобиле в море человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры журналистам 24 июня.

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В ведомстве подчеркнули, что один человек был спасен, продолжаются поиски пятерых без вести пропавших

Ранее в этот день два легковых автомобиля с людьми унесло в море на Кубани. Автомобили снесло потоком воды реки Чемитоквадже из-за выпадения интенсивных осадков в горной местности. По предварительным данным, в двух авто находились семь человек, трое из которых дети. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью СМС-сообщения.

В МЧС сообщили, что спасти удалось одного человека. Позже источник в экстренных службах региона сообщил, что также обнаружен один погибший.

К поискам привлечена авиация МЧС России (вертолет Ка-32) и спасательный катер «Валерий Замараев» ЮРПСО МЧС России.

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