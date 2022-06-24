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В Сочи ребенок успел сообщить в МЧС, что их машину уносит в Черное море

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Фото: соцсети
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Как узнали «Известия», ребенок, находившийся в одном из легковых автомобилей, которые в пятницу, 24 июня, унесло в Черное море в районе поселка Зубова Щель (Лазаревский район Сочи), успел предупредить МЧС о случившемся.

По имеющейся информации, мальчик написал спасателям СМС-сообщение.

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По данным «Известий», в одном унесенном авто находились четыре человека — двое мужчин, девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения, во втором — трое: двое взрослых и мальчик 2021 года рождения.

«В поселке Каткова Щель в море обнаружен плавающий на бревне мужчина. Извлечен спасателями ЮРПСО. По его словам, они ехали в Сочи двумя машинами, а в районе поселка Каткова Щель обе машины смыло в море», — рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Власти Сочи закрыли для купания пляжи в центре города, причиной стало штормовое предупреждение, которое 23 июня распространил сайт МЧС Краснодарского края. Тогда спасатели предупредили, что ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 22 м/с.

23 июня руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил о возможности нового выхода смерчей на сушу в ближайшие дни в Сочи. Эксперт отметил, что смерчи, как правило, порождают кучевые дождевые облака, они — следствие сдвига ветра в самом облаке и очень высокой температуры поверхности моря. Обычно смерчи бывают при температуре выше 25 градусов.

22 июня в Лазаревском микрорайоне Сочи три смерча вышли на берег. Один из них разнес кафе на набережной. Видео инцидента публикуют пользователи в соцсетях. Спасатели сообщили, что никто не пострадал.

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