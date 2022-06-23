Синоптик спрогнозировал выход смерчей на сушу в Сочи

В ближайшие дни ситуация с опасными природными явлениями в Краснодарском крае сохранится, возможен новый выход смерчей на сушу. Об этом 23 июня «Известиям» сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Накануне в Лазаревском микрорайоне Сочи два смерча вышли на берег, один из них разнес кафе на набережной.

По словам специалиста, подобные явления на юге европейской территории случаются практически ежегодно.



«Надо отметить, что в этом году мы не наблюдаем таких аномалий, как в прошлом, когда заливало Краснодарский край, в Сочи происходили оползни. Такие явления происходят, когда на холодном фронте закручивается циклон над севером Черного моря. Еще как минимум три дня эта ситуация сохранится, мы будем наблюдать в Краснодарском крае дожди, грозы, возможен выход смерчей на сушу», — уточнил Шувалов.

Он отметил, что смерчи, как правило, порождают кучевые дождевые облака, они — следствие сдвига ветра в самом облаке и очень высокой температуры поверхности моря. Обычно смерчи бывают при температуре выше 25 градусов.

22 июня в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате разгула стихии никто не пострадал. В ведомстве также напомнили о правилах поведения на случай возникновения и выхода смерча на сушу.

Так, в случае пребывания на открытой местности следует немедленно укрыться в любой выемке и плотно прижаться к земле. Для этого подойдут канавы, ямы или овраги. Кроме того, важно остерегаться порванных электропроводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.

Находясь в здании, нужно отойти подальше от окон и занять безопасное положение у стен внутренних помещений. Например, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Также надо потушить огонь в печах, отключить электроэнергию и закрыть краны на газовых сетях.