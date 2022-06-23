Реклама
Прямой эфир
Авто
Люксовая марка автомобилей из Китая может начать продажи в России
Мир
Кремль отслеживает применение западного оружия на Украине
Мир
Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме во Львове
Общество
Лидер группы «Дюна» назвал смерть Шатунова трагедией
Общество
Синоптик спрогнозировал выход смерчей на сушу в Сочи
Общество
Десять выпускников из Донбасса присоединятся к празднику «Алые паруса»
Общество
Киркоров назвал творчество Шатунова в 80-х годах прорывом
Интернет
Портал «Госуслуги» подвергается кибератакам
Экономика
ЦБ заявил о наличии потенциала для снижения ключевой ставки
Мир
В МИД РФ заявили о планах Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву
Общество
Маткапитал на первого ребенка в РФ может вырасти почти на треть к 2025 году
Сюжет:

Синоптик спрогнозировал выход смерчей на сушу в Сочи

Синоптик Шувалов заявил, что в ближайшие дни в Сочи возможен выход смерчей на сушу
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/eyeclick
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие дни ситуация с опасными природными явлениями в Краснодарском крае сохранится, возможен новый выход смерчей на сушу. Об этом 23 июня «Известиям» сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Дожди-угрозы: что делать, если на вас упало дерево
Как получить компенсацию за себя, машину или квартиру

Накануне в Лазаревском микрорайоне Сочи два смерча вышли на берег, один из них разнес кафе на набережной.

По словам специалиста, подобные явления на юге европейской территории случаются практически ежегодно.

«Надо отметить, что в этом году мы не наблюдаем таких аномалий, как в прошлом, когда заливало Краснодарский край, в Сочи происходили оползни. Такие явления происходят, когда на холодном фронте закручивается циклон над севером Черного моря. Еще как минимум три дня эта ситуация сохранится, мы будем наблюдать в Краснодарском крае дожди, грозы, возможен выход смерчей на сушу», — уточнил Шувалов.

Он отметил, что смерчи, как правило, порождают кучевые дождевые облака, они — следствие сдвига ветра в самом облаке и очень высокой температуры поверхности моря. Обычно смерчи бывают при температуре выше 25 градусов.

22 июня в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате разгула стихии никто не пострадал. В ведомстве также напомнили о правилах поведения на случай возникновения и выхода смерча на сушу.

Так, в случае пребывания на открытой местности следует немедленно укрыться в любой выемке и плотно прижаться к земле. Для этого подойдут канавы, ямы или овраги. Кроме того, важно остерегаться порванных электропроводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.

Находясь в здании, нужно отойти подальше от окон и занять безопасное положение у стен внутренних помещений. Например, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Также надо потушить огонь в печах, отключить электроэнергию и закрыть краны на газовых сетях.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022